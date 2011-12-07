На вокзале «Казань-1» появилась детская площадка

На ж/д вокзале «Казань-1» открыта детская площадка, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД. Площадка расположена на втором этаже вокзала в зале ожидания. Дети до 10 лет могут бесплатно покататься на горках, воспользоваться лабиринтами и интерактивными играми. Пол площадки оборудован специальным резиновым покрытием.