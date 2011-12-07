Новый год в Казани: свыше 250 мероприятий!

Праздничная программа «Зима в парках» охватит все объекты общественного пространства Казани. Начнет она действовать с 20 декабря. До 8 января 2019 года Дирекцией парков и скверов планируется провести свыше 250 городских мероприятий.Для встречи 2019 года городские власти организуют две главные площадки. Горожан и гостей Казани ждут у центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». Еще одна крупная площадка для народных гуляний - Горкинско-Ометьевский лес. Здесь будут организованы спортивные состязания, подготовят лыжные трассы, построят всесезонную горку, на которой можно будет кататься зимой и летом, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.В преддверии зимних каникул и народных гуляний в Казани начали продавать на это время места на размещение в парках города объектов для зимней нестационарной торговли. 12 ноября уже начались торги. Всего планируется провести 18 аукционов.Летом в аукционах участвовали 10 парков. Общая начальная цена лотов была 1,5 млн рублей. В результате эта сумма выросла до 5 млн рублей. В парках Казани был размещен 21 объект для торговли.