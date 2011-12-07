Рустам Минниханов поддержал кандидатуры Тукая и Лемаева на конкурсе имен для аэропортов

Президент Республики Татарстан поддержал кандидатуры Габдуллы Тукая и Николая Лемаева на конкурсе имен для аэропортов. Информацию об этом он разместил в своем аккаунте в Instagram.«Если Тукай — это великий творец и символ татарской культуры, гордость многонационального народа Татарстана, то Лемаев — олицетворение промышленной мощи республики и символ трудовой славы многих поколений татарстанцев», — приводятся слова президента на его страничке.Напомним, стартовало финальное голосование за присвоение аэропортам России имен великих соотечественников.Габдулла Тукай есть в списке финалистов для аэропорта «Казань», а Николай Лемаев — для аэропорта «Бегишево».Проголосовать можно до 30 ноября одним из способов.1. На сайте ВеликиеИмена.рф. Для голосования необходимо пройти авторизацию через личные аккаунты на сайтах «Вконтакте» или «Одноклассники», либо авторизоваться через номер мобильного телефона. Голосовать можно за один аэропорт Татарстана, и только за одно название. 2. Через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». 3. Позвонить на номер 8-800-707-93-17.4. Заполнить анкету на борту самолета или в пунктах аэропортов.