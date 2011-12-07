Татарстанский Пенсионный фонд впервые откроет консультацию по Skype

С 10.00 до 16.00 специалисты Отделения Пенсионного фонда ответят на вопросы, касающиеся выплаты, индексации и перерасчета пенсии. Skype-адрес Отделения ПФР по РТ: opfrrt. Как отметил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин, новые технологии позволяют организовать видеосвязь по Skype со специалистами и любой человек, находясь дома, может задать сотрудникам Пенсионного фонда все интересующие его вопросы и получить на них ответы. Пресс-служба ОПФР по РТ напоминает, что в другие дни можно обратиться в контакт-центр Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан по телефону 279-27-27. Вопросы принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней.