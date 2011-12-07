В этом году вузы РТ приняли более 40 тыс. студентов

В 2018/2019 учебном году в вузы Татарстана поступили 41 тыс. 691 человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.«Профессиональную образовательную деятельность осуществляют 46 образовательных организаций высшего образования. Общая численность студентов, обучающихся в татарстанских вузах, составляет 146 тыс. 823 человека», — отметили в министерстве.В государственных вузах РТ обучается 86,2% студентов, в негосударственных вузах — 13,8%.На бюджетной основе учатся 40,5% студентов. Большинство (58,1%) учится очно, 39,5% — заочно, остальные — на очно-заочной форме обучения.Кроме того, в Татарстане 91 учреждение среднего профессионального образования. В них обучаются 68 тыс. 817 студентов. «Реализуется более 200 основных образовательных программ — это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе», — подчеркнули в Министерстве образования и науки РТ.Самые популярные направления среди студентов: машиностроение, техника и технология наземного транспорта, техника и технология строительства, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика.Общая занятость выпускников составляет 97%, трудоустройство по специальности — 65%.