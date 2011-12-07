В Казани откроются новые онкоцентры

В Татарстане в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть 9 новых онкоцентров, а также закупить высокотехнологичное медицинское оборудование для снижения смертности от онкологических заболеваний.«В рамках реализации нацпроекта предусмотрена организация 9 центров амбулаторной онкологической помощи для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера медицинским оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины», – сказала Галимова на брифинге в Доме Правительства РТ.Проблема роста смертности от онкозаболеваний существует не только в Татарстане, но и в других регионах России. Как ранее сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, это связано с ростом продолжительности жизни в стране.