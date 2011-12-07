В Татарстане стартовали соревнования молодых профессионалов

Более 2000 конкурсантов и экспертов примут участие в соревнованиях по 83 компетенциям WorldSkills и 53 компетенциям WorldSkills Junior с 14 по 16 ноября, а также с 21 по 23 ноября. Так, молодые специалисты продемонстрируют свои знания и умения в области робототехники, ремонта и обслуживания техники, инженерии, дизайна, поварского и кондитерского дела, связи, электромонтажа, сферы гостеприимства и многого другого.Состязания в профессиональном мастерстве пройдут на шести площадках, среди которых ВЦ «Казанская ярмарка», Казанский строительный колледж, Казанский техникум информационных технологий и связи, Международный колледж сервиса, Казанский педагогический колледж. Центральной площадкой мероприятия стал МВЦ «Казань Экспо», построенный неподалеку от аэропорта «Казань». Современный выставочный центр, под строительство которого был выделен участок площадью свыше 75 гектаров, был возведен в рамках подготовки к принятию мирового чемпионата WorldSkills-2019. «Казань Экспо» представляет из себя комплекс из трех выставочных павильонов, крупнейшего в Приволжском федеральном округе конгресс-холла на 3000 мест и более 30 конференц-залов разной вместимости.В торжественной церемонии открытия чемпионата «Молодые профессионалы» РТ приняли участие заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи, заместитель генерального директора по организации чемпионатов федерального и международного уровней по стандартам WorldSkills Карина Саликова и генеральный директор ООО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев.- Каждый из участников соревнований уже сейчас победитель, каждый - лидер, - напутствовала конкурсантов Лейла Фазлеева. - Сегодня мы все вместе развиваем мир профессий. Еще важнее то, что сейчас мы накануне национального и мирового чемпионатов.Высокую оценку организации соревнований и площадке проведения чемпионата дал Дэвид Хоуи:- WorldSkills International объединяет все уголки мира, каждую неделю где-нибудь проходят региональный или национальный чемпионаты по профессиональному мастерству. В следующем году в России, в Казани, пройдет мировой чемпионат, в котором планируют принять участие более 1600 конкурсантов из более чем 60 стран. Я хочу поздравить Татарстан с приобретением объекта для проведения мероприятий мирового уровня - «Казань Экспо». Мы очень рады, что наш чемпионат пройдет здесь. Я считаю, что возведение столь масштабных объектов - сама по себе яркая демонстрация того, насколько важны разнообразные компетенции в современном мире. Каждый рабочий, каждый специалист должен гордиться тем, что принимал участие в строительстве такого объекта.Тем временем участники соревнований начали получать задания от экспертов. В работе конкурсантов практически не оставалось места условности, все работы производились с использованием реального оборудования, материалов и техники.- Наш блок соревнований относится к категории «Профессии будущего», - пояснил главный эксперт соревнований по компетенции «Промышленная робототехника» Нур Юсупов. - Такие специалисты готовятся в Татарстане уже сейчас, они очень востребованы на современных производствах. Конкурсные задания составляются на основе тех промышленных задач, что решаются на предприятиях. Таким образом, наши участники уже сейчас готовы приступить к реальной работе.- Участие в подобных соревнованиях принимаю впервые, - рассказал Ярослав Сапрыкин, студент-первокурсник инженерно-экономического колледжа, филиала КФУ. - Мне нравится учиться, интересно, каких успехов сумеет добиться наша группа, ведь мы специально готовились к чемпионату.