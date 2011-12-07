Водителей испугали большими штрафами: ужесточат ли наказания нарушителям ПДД с 20 ноября?

В пересылаемой пользователями информации отображен рост размера штрафов за такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, превышение скорости, выезд на встречку и ряд других. Так, якобы с 20 ноября пересечение стоп-линии должно караться 2 тысячами рублей (при нынешних 800). Проезд на запрещающий сигнал светофора обойдется в 5 раз дороже (сейчас это штраф в 1 тысячу). Более чем в 6 раз, по мнению неизвестных авторов, возрастет наказание за езду без полиса ОСАГО. Но абсолютный рекорд по повышению размера штрафа, которым пугают автомобилистов, якобы предусмотрен за управление транспортным средством без водительского удостоверения или свидетельства о регистрации ТС. Рост аж в 16 раз, или 8 тысяч рублей!Спешим успокоить: пересылаемые новости о повышении штрафов - это обычный фейк. В этом году не только не было речи об изменениях в Кодексе об административных правонарушениях РФ за нарушения ПДД, но даже не разрабатывался проект такого закона. И уж тем более он не вносился в Госдуму РФ для процедуры чтения. Суммы штрафов, которые содержатся в пересылаемых пользователями картинках и таблицах, - это лишь плод богатой фантазии неизвестных авторов. Что примечательно, в прошлом году в социальных сетях распространялась аналогичная информация об увеличении размеров наказания рублем за нарушения ПДД с 20 ноября. Видимо, ропот негодования и споры о целесообразности повышения штрафов в интернете среди автомобилистов настолько удовлетворили анонимных авторов фейка, что в 2018 году они решили повторить этот вброс.Отметим, что сейчас в Госдуме обсуждается иное нововведение, касающееся штрафов по линии ГИБДД. Как сообщает «Коммерсантъ», в закон «Об исполнительном производстве» внесены поправки, которые могут упростить процедуру взыскания штрафов до 3 тысяч рублей. Это может коснуться тех случаев, когда нарушение ПДД было зафиксировано камерами. Новая редакция закона предусматривает взыскание штрафа с банковского счета нарушителя без возбуждения исполнительного производства, но с уведомлением посредством портала госуслуг или СМС.