Эксперт КФУ: Татарстанцы в 2020 году чаще всего использовали слова «перезагрузка», «социальная дистанция» и «новая реальность»

В 2020 году татарстанцы чаще всего использовали слова «перезагрузка», «социальная дистанция», «социальное взаимодействие» и «новая реальность», отметила татарстанцев в этом году. Такое мнение выразила профессор кафедры русского языка и методики его преподавания института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Ирина Ерофеева.

Специалист согласилась с данными института русского языка им. Пушкина, который назвал слова «самоизоляция», «обнуление», «голосование», «карантин», «коронавирус», «поправки», «удаленка» самыми популярными словами в этом году.

«Я согласна с мнением экспертов института А. С. Пушкина. Но для Казани слово „обнуление“ не столь популярное, как в Москве. Москвичи больше интересуются политикой. Вместо него казанцы чаще используют слово „перезагрузка“», — уточнила специалист.