Глава Минстроя РТ доложил о выполнении программ капремонта объектов социальной сферы

Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин сообщил, что в текущем году в программу капитального ремонта в Татарстане включены 1 066 многоквартирных жилых домов, в 765 домах работы уже завершены. Об этом пишет пресс-служба руководителя республики.

Айзатуллин доложил, что к сегодняшнему дню завершены программы ремонта объектов социально-культурной сферы: отремонтированы 37 объектов по программе капремонта объектов культурного назначения, 8 объектов по программе капремонта образовательных учреждений отрасли культуры, к тому же после реставрации готовы 21 спортивный объект, 7 детских оздоровительных лагерей, 5 молодежных центров, 7 помещений муниципальных архивов.

Также завершен капитальный ремонт 14 объектов зданий лесничеств. Еще в проекте находятся 4 ресурсных центра, 478 объектов в отрасли «Образование», два объекта по программе капремонта детских садов и один по программе капремонта учебных корпусов и общежитий.