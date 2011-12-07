В 2020 году в Челхах в ДТП погибло больше человек, чем в Казани

С начала 2020 года в Набережных Челнах число погибших в ДТП составило 12 человек и превысило показатели в Казани. Об этом заявил глава УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Он также отметил, что число погибших в авариях людей в автограде превышает показатели 2019 и 2018 годов. А количество ДТП в городе составляет 12,5% от общего числа ДТП в регионе.

Всего в Татарстане за 10 месяцев 2020 года зафиксировано 3 348 ДТП, в которых погибли 263 человека, 4 074 пострадали. По сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период число аварий снизилось на 382 факта, погибших — на 15 человек, пострадавших — на 588 человек.