В Челнах умер ветеран КАМАЗа Наиль Галиуллин

В челнинском госпитале для ветеранов в свой 79-й день рождения умер Наиль Галиуллин, сообщает ИА «Татар-информ».

В Набережных Челнах Наиль Галиуллин известен как общественный деятель, первопроходец КАМАЗа и заслуженный работник культуры РТ.

Он родился в 1941 году в Зеленодольске. В 2973 году приехал на КАМАЗ, где работал в должности замсекретаря парткома автозавода. С 1979 по 1984 годы руководил профкомом организации, а с 1884 по 1987 годы возглавлял Управление подготовки кадров. После этого год он проработал секретарем парткома ПО «КАМАЗ», с 1988 по 1991 годы Галиуллин занимал должность начальника Управления внешних связей автогиганта, после чего руководил представительством АО «КАМАЗ» в Будапеште.

Наиль Галиуллин многое сделал для становления пресс-службы предприятия. С 1994 по 2002 он возглавлял Центр по связям с общественностью.

Много внимания Галиуллин уделял истории становления предприятия, он написал несколько книг, в которых запечатлены яркие моменты строительства «КАМАЗа».