В Казани 36 новых зараженных коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 63 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них четыре случая — завозные, 59 — контактные. Девять человек госпитализировано, 54 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении штаба.

Один из заболевших — несовершеннолетний. В возрасте от 18 до 30 лет заболели 10 человек, от 30 до 50 лет — 24, от 50 до 60 лет — 15, от 60 до 70 лет — 10, от 70 до 80 лет — двое, одному заболевшему — более 90 лет.

В Казани зарегистрировано 36 новых случаев, по шесть случаев — в Набережных Челнах и Нурлатском районе, три случая — в Альметьевском районе, по два случая — в Бугульминском, Зеленодольском, Нижнекамском районах, по одному случаю — в Агрызском, Высокогорском, Лаишевском, Лениногорском, Рыбно-Слободском и Ютазинском районах.

Всего, по данным на 15 ноября, в Татарстане зарегистрировано 9243 случаев COVID-19. За все время выздоровели 8 128 человек (+53 за сутки).