В Казани госавтоинспекторы поймали пьяного таксиста

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В казанском поселке Малые Клыки сотрудники ДПС задержали пьяного таксиста, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Инцидент произошел вечером 14 ноября. Госавтоинспекторы остановили автомобиль такси. Во время проверки документов сотрудники почуяли резкий запах алкоголя. От прохождения медосвидетельствования 36-летний водитель отказался и попытался скрыться от сотрудников полиции. Однако он его удалось задержать.
Водителя привлекут к ответственности за неповиновение сотрудникам полиции и отказа от прохождения медосвидетельствования.