В Казани госавтоинспекторы поймали пьяного таксиста

В казанском поселке Малые Клыки сотрудники ДПС задержали пьяного таксиста, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент произошел вечером 14 ноября. Госавтоинспекторы остановили автомобиль такси. Во время проверки документов сотрудники почуяли резкий запах алкоголя. От прохождения медосвидетельствования 36-летний водитель отказался и попытался скрыться от сотрудников полиции. Однако он его удалось задержать.

Водителя привлекут к ответственности за неповиновение сотрудникам полиции и отказа от прохождения медосвидетельствования.