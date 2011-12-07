В Казани в одной из квартир два человека отравились угарным газом

В Казани в квартире дома № 16 на ул. Симонова два человека отравились угарным газом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел около 22 часов 14 ноября. 35-летняя женщина и 26-летний мужчина были госпитализированы в горбольницу № 7 с предварительным диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести». Причины происшествия уточняются.

В МЧС по РТ предупредили, что к самым распространенным источникам угарного газа относятся: неисправные газовые, масляные и дровяные печи, а также другие газовые приборы, нагреватели воды и двигатели авто. Скоплению в помещении угарного газа также способствует недостаточный доступ свежего воздуха.