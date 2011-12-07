Мошенники представляются сотрудниками МЧС

Они обзванивают квартиры, обходят частные дома и просят провести проверку помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. После этого предлагают приобрести и установить автономные пожарные извещатели (АПИ) или датчики утечки газа. Эти люди в гражданской или форменной одежде, схожей с формой сотрудников МЧС России.Лжесотрудники составляют договор на оказание услуг от имени частных фирм, используя персональные паспортные данные жильца. За установку одного датчика берут от 1500 до 3000 рублей, хотя АПИ свободно продаются по цене, не превышающей 500 рублей. При этом установить их можно самостоятельно при помощи двух шурупов или скотча. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани (Московский район) УНДиПР ГУ МЧС России по РТ напоминает, что сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС России при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форменной одежде и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение. Кроме того, подразделения и должностные лица МЧС России не осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного. В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС или газовой службы, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить в полицию для принятия мер по пресечению мошеннической деятельности.