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ТНВ стал победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-Капитал»

Всего в конкурсе принимали участие около 200 журналистских работ.

Татарстанский телеканал ТНВ стал победителем всероссийского конкурса «ТЭФИ-Капитал».

Награждение победителей проходило в Уфе. За ТЭФИ в сфере бизнеса боролись около 200 журналистских работ.

Репортажу-победителю «Женский бизнес — мужской взгляд» награду вручила Оксана Пушкина.

«Я представляю одну из лучших республик — Республику Татарстан — и обязательно передам им эту награду», — сказала директор корпункта АО ТРК «Новый Век» в Уфе Миляуша Латыпова.

Создатель репортажа Тимур Бикмурзин присутствовать на церемонии не смог. В программе «7 дней» журналист через истории татарстанских бизнесвумен передал то, как женщины могут быть успешными в бизнесе и счастливыми в семье.

 «Радость меня, конечно, переполняет, это не только моя награда, а всего телеканала, работа всей команды „7 дней“ — монтажеров, операторов», — сказал Бикмурзин. 

КВ
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