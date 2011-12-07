В Казани отмечается увеличение зон смешанной застройки

В Казани увеличилось количество зон смешанной застройки, сообщил замглавного архитектора города Тимур Кадыров.

«Разработчик не подошел условно к тому, что есть только рекреация, жилье или производство. Мы понимаем, что жизнь и процессы городские меняются. Часто работа бывает там, где находились жилые массивы. С целью ответа на новые вызовы введены новые смешанные зоны», — отметил спикер.

В городе есть три вида зон: общественно-деловая (например, в районе улицы Сибгата Хакима), общественно-жилая (ул. Родина) и общественно-производственная (вдоль Мамадышского тракта).

По словам Кадырова, в действующий ПЗЗ было внесено более 500 изменений. «Большая их часть касалась каких-то технических ошибок, в частности пересечения одного земельного участка несколькими территориальными зонами», — уточнил он.

Улучшение ПЗЗ положительно скажется на жизни казанцев, считает спикер.

Документ станет доступным и открытым. Каждая территориальная зона с ее видами разрешенного использования и параметрами будет размещена на публичной кадастровой палате.