40 программ по строительству и капремонту запланированы в республике в 2019 году

Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании, которое прошло 12 января в Доме Правительства РТ.Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.Ирек Файзуллин уточнил, что из 40 программ на сегодня 29 требуют утверждения распоряжением Кабинета министров РТ. В настоящее время 15 программ утверждены, 7 внесены в Кабинет министров РТ, по 8 программам перечни формируются или находятся на согласовании.Глава Минстроя РТ напомнил, что по итогам 2018 года в республике введено 2 млн 409,9 тыс. кв. м жилья (или 100,3% от годового задания).По программе социальной ипотеки сформирована инвестиционная программа на 2019 год в объеме 165 домов на 7 тыс. 803 квартиры общей площадью 438,3 тыс. кв. м.Земельными участками и инженерной инфраструктурой обеспечены 165 объектов Государственного жилищного фонда при Президенте РТ (ГЖФ РТ). Проектно-сметной документацией обеспечены 157 объектов, выдано разрешение на строительство для 158 объектов.Ирек Файзуллин также сообщил, что в 2019 году в республике планируется обеспечить жильем 309 детей-сирот по договорам найма жилых помещений на сумму 373 млн 231,9 тыс. рублей.В целом в пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 132 семьи (на 317 млн 591,3 тыс. рублей). Это в том числе 35 многодетных семей, имеющих пятерых и более детей, 52 молодые семьи по ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы, а также получат жилье 45 граждан в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».В 2019 году в рамках реализации программ строительства и капитального ремонта социально-культурных объектов запланировано строительство 21 сельского клуба, 11 зданий советов (исполкомов) поселений, 108 универсальных спортивных площадок,12 блочных модульных лыжных баз, 45 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 врачебных амбулаторий, одного объекта здравоохранения (офис врача общей практики и участкового педиатра в Казани), а также 22 блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения.Глава Минстроя РТ в ходе совещания обратил внимание на вопрос безопасного содержания газового оборудования в жилых домах. Он отметил, что за период новогодних праздников в республике произошло три случая отравления угарным газом.Ирек Файзуллин обратился к главам муниципальных образований Республики Татарстан, чтобы для обеспечения безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования была организована разъяснительная работа с населением о правилах безопасного пользования газовым оборудованием.Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов также поручил взять на контроль вопрос безопасного содержания газового оборудования. Он напомнил о ситуации в Магнитогорске, где 31 декабря произошла трагедия в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме.