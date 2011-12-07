Алексей Песошин: Необходимо продолжить работу по выявлению нарушений правил оборота оружия у физлиц

Необходимо продолжить работу по выявлению нарушений правил оборота оружия у физических лиц, заявил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на совещании в Управлении Росгвардии по Татарстану, где подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.«Мы не должны допустить чрезвычайных происшествий, связанных с использованием оружия против мирных жителей. Кроме того, требуется активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросам добровольной сдачи огнестрельного оружия и боеприпасов», — сказал Премьер-министр.Вопросы обеспечения безопасности населения и республики приоритетны, отметил он и напомнил, что обеспечение безопасности мероприятий чемпионата WorldSkills Kazan 2019 является залогом успеха его проведения.2019 год также будет посвящен подготовке к празднованию 100-летия образования ТАССР в 2020 году. Кроме того, скоро состоятся выборы в Госсовет Татарстана, подчеркнул Алексей Песошин.Начальник Управления Росгвардии по РТ генерал-майор Рустем Гумеров также рассказал, что одной из важнейших задач управления на этот год станет обеспечение усиленных мер безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству. Он поблагодарил Президента РТ и Правительство за помощь и поддержку.Сотрудники и военнослужащие управления получили благодарности Президента РФ, Президента РТ и награды Правительства республики. Кроме того, в управлении наградили журналистов региональных СМИ благодарственными грамотами командующего войсками Национальной гвардии Приволжского округа Российской Федерации за оказание содействия войскам Росгвардии при выполнении возложенных на них задач, выразившееся в активном информационном сопровождении деятельности ведомства на территории Татарстана.