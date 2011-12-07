Моногорода могут вывести экономику страны на новый уровень

В поддержку моногородов на недавнем пленарном заседании Госдумы РФ выступила депутат Альфия Когогина.По ее словам, моногорода могут внести достойный вклад в задачу вхождения России в пятерку ведущих экономик мира. Для этого уже сделано немало: принят закон о ТОСЭР, введены льготы по налогам и социальным платежам для резидентов, выдаются льготные кредиты в рамках субсидий из федерального бюджета, передает ИА «Татар-информ».Но этого явно недостаточно. О чем свидетельствует хотя бы тот факт, что за два предыдущих года трудоспособное население моногородов сократилось на 365 тыс. человек. Остановить отток населения, используя только экономические рычаги, невозможно. Нужно кардинально повышать качество жизни, отмечает Когогина.«Мы считаем, что моногорода должны быть в каждом из 13 национальных проектов и стать сквозным федеральным проектом», - поделилась своим видением решения проблемы парламентарий.