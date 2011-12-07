Шесть татарстанских предприятий и организаций получили премии Правительства РТ за качество

Шесть татарстанских предприятий и организаций наградили премиями Правительства РТ за качество. Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов 14-го открытого конкурса по итогам 2018 года прошла сегодня в Доме Правительства РТ. Премии победителям вручил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.«Татарстан — один из немногих регионов России, где конкурс на соискание премий Правительства РТ за качество проводится регулярно. Конкурс вышел за рамки республики и стал востребованным среди хозяйствующих субъектов других регионов страны. Лауреаты конкурса по праву являются примером для всех республиканских товаропроизводителей», — отметил Рустам Нигматуллин на церемонии награждения.В числе победителей — крупные, средние и малые предприятия республики, которые представляют различные отрасли экономики — нефтехимию, машиностроение, энергетику, пищевую промышленность, медицину и образование. Их всех объединяет высокое качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг.«Качество продукции — это основа конкурентоспособности, благополучия и устойчивости нашей экономики. Для участия в конкурсе отобрана 101 организация, в том числе 84 организации в номинации „деловое совершенство“, 13 организаций в номинации „производственные системы“. 4 организации участвовали в обеих номинациях. В конкурсе приняли участие 8 организаций, расположенных за пределами Татарстана — в Нижнем Новгороде, Санкт Петербурга, Томске, Архангельской области, Чувашии и Башкортостане», — сообщил заместитель Премьер-министра РТ, министр промышленности и торговли Альберт Каримов.Из республики наибольшую активность проявили организации, расположенные на территории Казани, Набережных Челнов, Бугульмы и Альметьевска. По отраслевой принадлежности наиболее активными оказались промышленные предприятия, медицинские и образовательные учреждения. По итогам республиканского конкурса определены четыре лауреата в номинации «Деловое совершенство»: ПАО «Нижнекамскнефтехим», городская клиническая больница № 16 Казани, Елабужский политехнический колледж и городская поликлиника № 10 Казани. Определены два лауреата в номинации «Производственные системы» — ООО УК «Система-Сервис» и ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть». Кроме того, 12 организаций награждены дипломами.Лауреатом конкурса в номинации «Деловое совершенство» стала городская клиническая больница № 16 Казани. Коллектив больницы на республиканском конкурсе отмечен во второй раз. В 2013 году он был отмечен дипломом конкурса.«Я считаю, что премия нам досталась за организацию лечебной помощи жителям Казани. Главная инновация была внедрена Минздравом РТ — „дружелюбная поликлиника“. Мы приняли активное участие и работаем в данном проекте. Наша поликлиника на сегодняшний день обслуживает 74 тыс. человек. У нас есть стационар на 260 коек, родильный дом на 110 коек, женская консультация, которая обслуживает 40 тыс. человек. У нас работает около 280 врачей. В декабре 2018 года мы объединились с 11-ой поликлиникой. В новом году планируем стать еще более мобильными и доступными для населения», — рассказал корреспонденту «Татар-информ» главный врач городской клинической больницы № 16 Казани Владимир Беляков.В 2018 году на одновременное участие в конкурсах на соискание премий Татарстана и Российской Федерации за качество было подано 10 заявок. По итогам федерального конкурса сразу пять республиканских организаций стали дипломантами федерального конкурса: ООО «Татнефть — АЗС Центр», Альметьевский муниципальный район, ЧОУ ДПО «ЦПК — Татнефть», ОАО «Казанькомпрессормаш», санаторий «Шифалы су — Ижминводы».