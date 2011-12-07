Скончался легендарный татарский певец Ильгам Шакиров

Ушел из жизни татарский исполнитель Ильгам Шакиров. Об этом сообщил источник агентства. Легендарный деятель культуры Татарстана скончался на 84 году жизни после продолжительной болезни сегодня, в 16.00, в Республиканской клинической больнице. Создана правительственная комиссия по организации похорон певца, которую возглавил вице-премьер Татарстана, председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Первое ее заседание состоится сегодня в 18.00, сообщил агентству сам вице-премьер. Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Новый Буляк Сармановского района Татарской АССР.Закончил Казанское музыкальное училище, а после был принят на вокальный факультет Казанской государственной консерватории. После ее окончания в 1960 году Шакиров становится ведущим солистом-вокалистом Татарской Государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.Его называли соловьем и золотым голосом татарской сцены. Обладая народной манерой исполнения, он пел не только фольклор, но и классические произведения, а также произведения татарских композиторов и «эстраду». Наиболее известными являются песни «Хуш авылым», «Сандугач», «Оченче кон тоташ кар ява», «Яшлегемэ йогереп кайтыр идем», «Син сазынны уйнадын», а также ария «Адриатическое море» из музыкальной драмы Т.Гиззата «Настоящая любовь» (на русском языке эту арию спел Георг Отс).В репертуаре певца были песни казахского, узбекского, азербайджанского, каракалпакского и башкирского народов.Шакиров как композитор писал и свои песни, долгое время являлся художественным руководителем Татгосфилармонии.Был удостоен звания народного артиста Республики Татарстан и Российской Федерации, является лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Обладатель награды «Золотой Аполлон».Прощальный концерт Ильгама Шакирова прошел 15 февраля 2010 года.