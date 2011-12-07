Туристы глазами экскурсовода

СО ВСЕЙ РОССИИ. В нашем музее бывают люди из самых разных городов страны. Одни приезжают с группой, другие самостоятельно. Очень часто, особенно во время школьных каникул, прибывают группы школьников. Больше всего посетителей из Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ижевска, Уфы, Йошкар-Олы. Музей принимает от 50 до 220 человек в день, в месяц - от 1100 до 1500 посетителей. Иногда, но довольно редко заходят и иностранцы. Некоторые туристы, по их словам, приезжают в Казань специально для того, чтобы увидеть работы Константина Васильева. Это неудивительно: Васильев - очень интересный художник, поклонников его творчества много. В нашем же музее на сегодняшний день представлено наиболее полное собрание оригиналов его работ. Экскурсии заказывают далеко не все. Некоторые предпочитают пользоваться музейным аудиогидом или бесплатным аудиогидом, который можно скачать в интернете, дающим информацию о картинах с QR-кодами. Почти каждый день в музее проводят минимум одну-две экскурсии, а в праздники и выходные их может быть до шести. Общаться с туристами всегда очень приятно. На их лицах читаешь живой интерес и предвкушение знакомства с чем-то новым. Один из самых важных моментов для посетителей - возможность увидеть подлинники работ любимого художника. ЧТО ХОТЯТ ЗНАТЬ. Как правило, туристы - люди очень любознательные. Некоторые желают знать абсолютно все, вплоть до мельчайших подробностей: на каком материале написана картина, что это за линия на заднем плане полотна, каково общее число работ художника и почему его музей находится в Казани? А после экскурсии отмечают, что без рассказа экскурсовода они бы далеко не все поняли в творчестве Васильева. У многих потом возникает желание еще немного самостоятельно походить по залам и пофотографировать картины. Иногда бывает заметно, что туристы, особенно пожилые люди в составе экскурсионной группы, устали от долгой ходьбы. Если поблизости есть сиденья, стараются присесть, но при этом продолжают внимательно слушать экскурсовода.РЕАКЦИЯ. Так как раннее творчество Константина Васильева очень сильно отличается от его зрелых работ, очень интересно наблюдать за реакцией людей на те или иные художественные стили. В юности, когда художник еще только искал себя, он проявлял интерес к сюрреализму и абстракционизму. А спустя какое-то время отошел от этих направлений, и его стиль стал совершенно другим. Практика показывает: хотя кому-то и кажется интересным подражание Васильева в раннем творчестве Сальвадору Дали, большинство посетителей не очень понимают сюрреализм и абстрактное искусство. Поэтому нередко при переходе из зала раннего творчества художника в зал его зрелых работ мы слышим: «Ну вот, это совсем другое дело!» Хотя встречаются и такие туристы, которые, наоборот, считают, что раннее творчество - это самое интересное.Часто посетители очень эмоционально воспринимают информацию о художнике. Выражая свое восхищение Васильевым, рассказывают о том, как и когда впервые познакомились с его творчеством. Был случай, когда одна женщина показала нам свои вышивки картин художника. А некоторые вступают в спор с экскурсоводом, отстаивая свое мнение. Встречаются такие туристы, которые уже многое знают о художнике или об истории нашего музея. В России творчество Васильева получило широкий резонанс, появились даже художественные произведения, в которых есть образы, навеянные его творчеством. Очень заметно, что каждый находит в искусстве что-то свое, то, что хочет видеть. Даже одного и того же художника два разных человека могут воспринимать совершенно по-разному. Вот и поклонники Васильева обращают внимание на разные стороны его творчества. А сами картины художника вызывают у посетителей абсолютно разную реакцию. Многим изображенный на его полотнах мир кажется очень красивым, необычным, загадочным и дарит чувство гармонии и умиротворения. Других, наоборот, пугает, кажется слишком непонятным и мрачным.