В Новогодние каникулы в РТ прошли 700 мероприятий

«В новогодние праздники музеи, театры и концертные залы стали самыми популярными местами отдыха татарстанцев. Большое внимание организаторами было уделено детской и семейной аудитории. Праздничные мероприятия начались 20 декабря и продолжаются по сей день. К этому дню в государственных театрально-зрелищных и музейных учреждениях проведено более 700 мероприятий, что на 200 больше, чем в прошлом году. Это представления, детские спектакли, концерты, выставки, развлекательные и образовательные программы», - рассказал на брифинге в Кабинете министров РТ заместитель министра культуры республики Дамир Натфуллин.Замминистра подчеркнул, что все 700 мероприятий прошли в штатном режиме, никаких чрезвычайных ситуаций во время их проведения не зарегистрировано, передает ИА «Татар-информ».В театрально-зрелищных учреждениях городов и районов республики было организовано 262 представления, в том числе 76 - на татарском языке, добавил Натфуллин. «В музейных и культурно-досуговых учреждениях проведено около 400 мероприятий, музеи посетила почти 131 тысяча человек. На первом месте - Казанский кремль, экскурсионные и музейные посещения составили около 50 тысяч. И около 100 тысяч человек побывали там без экскурсий», - констатировал он.«Уменьшилось количество замечаний и предложений по сравнению с прошлым годом. В этом году по официальным каналам было два обращения с предложениями по усовершенствованию деятельности. Выросло число мероприятий, организованных коммерческими и некоммерческими организациями, которые помимо досуговых и развлекательных оказывают культурные услуги», - заявил Дамир Натфуллин.Он также отметил, что перед Новым годом в Татарстане открылись девять сельских клубов в Нурлатском и Сабинском районах, четыре клуба были открыты в Елабужском районе 31 декабря.Во многих районах Татарстана особое внимание уделялось проведению благотворительных мероприятий в период новогодних праздников. Суммы, потраченные на проведение благотворительных мероприятий, варьируются от 500 тысяч рублей и более.Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.По ее словам, благотворительные мероприятия поддержали представители различных организаций и учреждений, депутаты, сотрудники органов внутренних дел и многие другие. «Объемно прошли эти мероприятия в Алексеевском, Сабинском, Камско-Устьинском, Новошешминском районах», - отметила Фазлеева.Она добавила, что за счет средств муниципальных бюджетов было организовано вручение подарков детям из малообеспеченных семей, сиротам, инвалидам. «Например, в Набережных Челнах такая сумма составила около 7 млн рублей, подарками были обеспечены свыше 22 тысяч детей. Новогодние подарки за счет средств республиканского бюджета на сумму более 8 млн рублей получили 14 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья», - подчеркнула вице-премьер РТ.Кроме того, 6 тысяч 250 детей, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, учащиеся детских и юношеских спортивных школ, участники конкурсов, соревнований, олимпиад посетили водное шоу во Дворце водных видов спорта в Казани.В период новогодних каникул более 2,5 тысячи детей отдохнули в детских оздоровительных лагерях, около 5 тысяч учащихся провели зимние каникулы в пришкольных лагерях, заметила Фазлеева. «Работали около 120 объектов, - заключила она. - За период новогодних каникул не совершено ни одного преступления в отношении несовершеннолетних».По данным Госкомитета РТ по туризму, в новогодние праздники загрузка отелей в туристических центрах Татарстана в пиковые даты достигала 96%. Наибольшие показатели были зафиксированы в период с 3 по 5 января. В среднем загрузка гостиниц составила 78,4%. Всего в праздники республику посетили 150 тысяч гостей. Самыми популярными местами посещения у туристов стали Казанский кремль и остров-град Свияжск. Также отмечается рост туристического потока в Великий Болгар, Елабугу, Чистополь.Особую популярность у гостей имела резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Яна Кырлай Арского района - в отчетный период здесь побывали 7 тысяч человек. В этом году к татарскому Деду Морозу кроме туристов из России приехали гости из Италии, Германии и США. Кстати, за аналогичный период прошлого года резиденция приняла 6,5 тысячи человек.