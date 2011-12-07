В Татарстане появится центр изучения деревянного зодчества

Мероприятие, которое прошло 14 января, было посвящено итогам работы по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в 2018 году и задачам на 2019 год, сообщает пресс-служба Президента РТ. Учитывая общественную значимость проведения восстановительных работ на объекте культурного значения «Здание Шамовской больницы, 1908 г., арх. К.С.Олешкевич» и важность государственной поддержки инвесторов, местом проведения коллегии был выбран конференц-зал в отеле, расположенном в здании бывшей больницы.Участниками итоговой коллегии также стали Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России Роман Рыбало и другие. До начала мероприятия Рустам Минниханов и другие официальные лица осмотрели выставку наиболее интересных археологических находок. Заседание коллегии вел председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.Участникам мероприятия был продемонстрирован презентационный фильм «О сохранении объектов культурного наследия Татарстана». Далее с основным докладом выступил Иван Гущин. Он, в частности, напомнил, что в целях совершенствования государственного управления полномочия в сфере сохранения объектов материального и культурного наследия в Татарстане перешли от Министерства культуры РТ в ведение Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.Структура этого государственного органа была утверждена указом Президента РТ, штатная численность - 23 сотрудника. Глава комитета также обозначил ряд проблемных вопросов. Так, требуется проведение кадастровых работ для внесения сведений о 566 объектах в Единый государственный реестр недвижимости. На эти работы уже выделено финансирование.Также необходимо разработать зоны охраны по 374 объектам, согласно федеральному закону проекты должны быть утверждены до 2020 года. Надлежит установить информационные надписи и обозначения на 414 объектах, находящихся в муниципальной и частной собственности.Особая роль отводится сохранению памятников и их приспособлению под современное использование. Ежегодно в республике за счет федерального и республиканского бюджетов реставрируются десятки объектов. Комитет осуществляет выдачу реставрационных и технических заданий, разрешений на проведение работ по сохранению объектов, согласованию документации.Иван Гущин также напомнил о работах, проведенных в части сохранения объектов всемирного наследия. Для всех особо важными являются древний город Болгар и остров-град Свияжск. Это подтверждается и ростом туристического потока к этим объектам, подчеркнул Иван Гущин.Особая заслуга здесь принадлежит Республиканскому фонду возрождения памятников истории и культуры РТ и лично Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву.Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия также сообщил, что в Татарстане на базе КГАСУ будет создан научно-исследовательский центр по изучению деревянного народного зодчества.«В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан проводятся работы по сохранению деревянного зодчества. В региональном Обществе охраны памятников Министерства культуры РТ были соответствующие наработки, в том числе по ряду объектов согласована проектно-сметная документация. В целях дальнейшего развития отрасли в КГАСУ прошел круглый стол. На базе КГАСУ планируется создание научно-исследовательского центра по изучению деревянного народного зодчества», - сообщил Иван Гущин.В ходе заседания Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов напомнил, что работа по сохранению исторического и архитектурного наследия началась в рамках подготовки и проведения 1000-летия Казани. Позднее, когда был сформирован фонд «Возрождение», проведена огромная работа. Это и реставрация наиболее важных объектов, и получение объектами статуса наследия ЮНЕСКО. Рустам Минниханов отметил, что огромная работа проводится благодаря слаженному труду многих структур, специалистов, археологов, историков, реставраторов. «Конечно, многие объекты мы потеряли, надо было немного раньше начинать такую работу по их сохранению, - отметил Рустам Минниханов. - Но есть огромное желание и огромный интерес наших муниципалитетов сохранить памятники истории и архитектуры. Кроме Казани, Чистополя, Елабуги в любом муниципальном образовании ведется такая работа. И Комитет РТ по охране объектов культурного наследия совместно с муниципалитетами должен провести работы по инвентаризации объектов, чтобы все было зафиксировано. И шаг за шагом мы будем работать. Каждый сохраненный объект будет привлекательным для вашей территории. Вы представьте, как за последние 10 лет увеличился туристический поток в Татарстан и в целом интерес к нашей республике! Огромное историческое и культурное наследие есть у нас. И это не только Казань. Это и Билярск, и Чистополь, и Атнинский район. В каждом районе есть некие точки, которые могут быть привлекательными».Президент Татарстана также поддержал предложение Ивана Гущина о создании центра по изучению деревянного зодчества.«Да, я согласен с главой Комитета РТ по охране объектов культурного наследия в том, что нам надо создать центр компетенций по деревянному зодчеству», - заявил Рустам Минниханов.По его словам, это должен быть целый кластер, куда могут войти и КГАСУ, и ресурсные центры, и строительные колледжи, а также другие структуры, где готовят необходимых специалистов, есть методики в части работ по сохранению и изучению деревянного зодчества.