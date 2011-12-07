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В Татарстане за 2018 год число погибших в ДТП сократилось в два раза

За прошлый год на дорогах Татарстана погибли 377 человек.
В Татарстане за 2018 год число погибших в ДТП сократилось в два раза. Об этом сегодня на заседании правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров.«В Татарстане количество погибших в дорожных авариях снизилось практически в два раза. Если раньше число погибших достигало 700 человек, то за 2018 год число погибших – 377 человек», – рассказал Шамиль Гафаров.
КВ
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