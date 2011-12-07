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«Ярдэм» помогает инвалидам со всей России

В минувшем году специалисты учебно-реабилитационного центра при казанской мечети «Ярдэм» провели пять курсов для незрячих и слабовидящих «Видеть и слышать сердцем», на которых 700 инвалидов по зрению прошли обучение компьютерной грамотности, чтению и письму по системе Луи Брайля, ориентированию на местности и многому другому. Основная цель курса - адаптировать инвалидов к городской среде, научить незрячих самостоятельности, подарить им веру в свои собственные силы и возможности.
Финансирование этих курсов стало возможным благодаря получению гранта Президента РФ по проекту национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» «Видеть и слышать сердцем». Это программа комплексной реабилитации слепых и слабовидящих людей, в рамках которой запланировано обучение 225 человек чтению и письму по системе Брайля, обучение их компьютерной грамотности и адаптации в социуме. Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» в 2018 году оказал помощь 1200 инвалидам.В 2018 году в «Ярдэм» провели три смены для групп инвалидов по слуху «Говорящие руки». Реабилитацию прошли глухие и слабослышащие со всей России. Это занятия для глухих, пятничная проповедь в мечети «Ярдэм», сопровождаемая сурдопереводом. Столько же заездов на реабилитационные курсы «Поддержим друг друга» было проведено для инвалидов-колясочников, инвалидов-опорников и инвалидов с ДЦП.При поддержке фонда «Обнаженные сердца» был построен и открыт первый в Казани инклюзивный игровой парк для людей с ограниченными возможностями. Этот парк включает в себя детскую площадку и зону тренажеров для взрослых.В 2019 году новым большим проектом НИБФ «Ярдэм» станет строительство уникального религиозного многофункционального комплекса «Сулейман», который будет включать в себя просторную мечеть, центр по заучиванию священного Корана. Там будут организованы постоянное проживание для мальчиков, дневные курсы для девочек, работа социальной столовой.Как сообщает пресс-служба НИБФ «Ярдэм», помимо этого планируется строительство комплекса для инвалидов-колясочников, который расположится рядом с мечетью «Ярдэм». Он будет оборудован всем необходимым для комфортного проживания и реабилитации инвалидов-колясочников, инвалидов-опорников и инвалидов с ДЦП.
КВ
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