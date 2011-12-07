МЧС по РТ напомнили о мерах безопасности во время купания в Крещение

В Татарстане для крещенских купаний определены 115 мест в этом году, сообщили в ГУ МЧС по РТ.

«Обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные», — уточнили в ведомстве.

Все места для крещенских купаний осмотрят подразделения местных пожарно-спасательных гарнизонов. Священнослужители получат акты осмотра и рекомендации.

В Казани крещенские купания будут организованы около кл. Борисовская, 54 на озере Верхний Кабан и в поселке Красная Горка на берегу Волги у Никольской церкви.

В МЧС напомнили о мерах безопасности во время купания в купелях.

Так, по требованию Роспотребнадзора между купающимися должна соблюдаться дистанция в 1,5-2 метра. Запрещается купание детей без присмотра взрослых, нырять в воду со льда, оставлять на льду мусор, приводить с собой животных, подъезжать к купели на транспорте, купаться группой более трех человек.

Перед купанием рекомендуется разогреть тело, сделав разминку или пробежку. К проруби лучше подходить в удобной нескользкой обуви. Окунаться В МЧС советуют по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Во избежание переохлаждения не рекомендуется находиться в проруби дольше минуты.

После купания следует выпить горячий чай.

Купаться в проруби не рекомендуется людям с воспалительными заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты; с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; центральной нервной системы; периферической нервной системы; эндокринной системы; органов зрения; органов дыхания; при воспаление легких; болезнях мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.