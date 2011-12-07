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Минниханов о повышении цен на отопление: Надо реагировать на каждое сообщение

Руководитель республики поручил провести разъяснительную работу среди населения.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил внимательно изучить ситуацию с повышением счетов за ЖКУ и разобраться с каждым отдельным случаем. Об этом он заявил в ходе субботнего совещания.

«Внимательно разберитесь с каждым обращением, и если в расчетах есть ошибки — исправить. И главное, необходимо провести разъяснительную работу», — сказал Минниханов.

Он также напомнил, что декабрь выдался холодным, с чем связано повышение потребления тепла.

Гендиректор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев доложил, что в организации открыли горячую линию, которая принимает обращения граждан по поводу счетов за отопление.

Ранее жители нескольких городов Татарстана пожаловались на увеличение сумм в счетах за ЖКУ.

КВ
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