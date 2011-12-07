Минсельхоз РТ: На проведение весенне-полевых работ нужно привлечь более 28 млрд рублей

В 2021 году на весенне-полевые работы потребуется привлечь более 28 млрд рублей. Об этом заявил глава минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«Традиционно посевную мы проводим, привлекая и заемные средства. На проведение весенне-полевых работ в текущем году необходимо привлечь свыше 28 млрд руб. ресурсов», — сказал Зяббаров.

Из указанной суммы 9 млрд рублей пойдут на минеральные удобрения. 3,5 млрд — на семена, 5 млрд — средства защиты растений, около 10 млрд — ГСМ и запчасти, 2 млрд — зарплату на период посевной кампании. До хозяйств планируется довести 3,4 млрд рублей до конца апреля в качестве бюджетной поддержки.

Более трети затрат посевной пойдут на минеральные удобрения. Накопление на сегодня составляет 29,6 кг д. в./га с плюсом 10,1 кг д. в./га к 2020 году: Мензелинский (69 кг д. в./га), Тетюшский (66), Заинский (60), Сабинский (59), Сармановский (54), Чистопольский (50) и Муслюмовский (47). Среди аутсайдеров по закупке удобрений — Пестречинский (8 кг д. в. /га), Апастовский (4) Менделеевский (3) и Агрызский районы (2), уточнил министр.

Президент РТ Рустам Минниханов в свою очередь поручил контролировать накопление минеральных удобрений районами.