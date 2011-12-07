Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Альметьевске судебные приставы закрыли частный детский сад

Он был признан незаконным.
В Альметьевске судебные приставы закрыли частный детский сад, функционировавший в жилом доме, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Его деятельность была признана незаконной. Руководство детсада не спешило исполнять решение суда и препятствовало работе судебных приставов, не впуская в помещение. По этому факту приставы составили 6 протоколов об административном правонарушении по статье 17.8 КоАП РФ. Прекратить деятельность детского сада удалось совместно с правоохранительными органами, Управлением образования Альметьевского района и психологами.
КВ
Лента новостей