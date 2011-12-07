В Альметьевске судебные приставы закрыли частный детский сад, функционировавший в жилом доме, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Его деятельность была признана незаконной. Руководство детсада не спешило исполнять решение суда и препятствовало работе судебных приставов, не впуская в помещение. По этому факту приставы составили 6 протоколов об административном правонарушении по статье 17.8 КоАП РФ. Прекратить деятельность детского сада удалось совместно с правоохранительными органами, Управлением образования Альметьевского района и психологами.