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В Нижнекамске на ярмарках приобретено продукции на 74 млн рублей

В городе открыты три площадки.
В ходе сельскохозяйственных ярмарок жители Нижнекамска приобрели продукции на 74,3 млн рублей, сообщает официальный сайт НМР. Всего фермеры продали 782 тыс. тонн овощей и мяса. За говядину в ходе ярмарок удалось выручить около 65,5 млн рублей. Напомним, что в городе сельскохозяйственную продукцию можно приобрести на трех площадках: на Центральном и Бызовском рынках, а также на ул. Южная.
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