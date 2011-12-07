В Нижнекамске на ярмарках приобретено продукции на 74 млн рублей

В ходе сельскохозяйственных ярмарок жители Нижнекамска приобрели продукции на 74,3 млн рублей, сообщает официальный сайт НМР. Всего фермеры продали 782 тыс. тонн овощей и мяса. За говядину в ходе ярмарок удалось выручить около 65,5 млн рублей. Напомним, что в городе сельскохозяйственную продукцию можно приобрести на трех площадках: на Центральном и Бызовском рынках, а также на ул. Южная.