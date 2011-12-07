Житель Нижнекамска получил реальный срок за спрятанную гранату

31-летний житель Нижнекамска признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ. Летом 2017 года мужчина нашел в Нижнекамске гранату Ф-1. Она содержала тротил в массе 50-56 грамм. Находку гражданин отнес в свою квартиру, а в феврале 2018 года перевез в Набережные Челны. Там, завернув гранату в тряпичный материал и целлофановый пакет, он спрятал ее во дворе дома 20/07. Находку изъяли полицейские. По решению суда ближайшие 2 года нижнекамец проведет в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 18 тыс. рублей, пишут «Челнинские известия».