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Евгений Богачев введен в Зал славы Единой лиги ВТБ

Богачев возглавил УНИКС в октябре 1998 года.
Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев накануне «Матча звезд» был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ. Об этом событии торжественно было объявлено в присутствии президента Единой лиги ВТБ Илоны Корстин и почетного президента лиги Сергея Иванова. Богачев возглавил УНИКС в октябре 1998 года. Под его руководством УНИКС трижды становился серебряным призером лиги, трижды выигрывал Кубок России, и выигрывал Кубок Европы.
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