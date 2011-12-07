Евгений Богачев введен в Зал славы Единой лиги ВТБ

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев накануне «Матча звезд» был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ. Об этом событии торжественно было объявлено в присутствии президента Единой лиги ВТБ Илоны Корстин и почетного президента лиги Сергея Иванова. Богачев возглавил УНИКС в октябре 1998 года. Под его руководством УНИКС трижды становился серебряным призером лиги, трижды выигрывал Кубок России, и выигрывал Кубок Европы.