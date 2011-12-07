Эко-активисты Казани сдали на переработку более 1,9 тонны вторсырья

Активисты движения «Экологично. Казань» сдали на переработку 1 971,6 кг вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Известно, что в акции приняли участие 485 человек, которые принесли в мобильный пункт тетрапак, металл, фольгу, дой-пак, крышки, компакт-диски, технику, макулатуру, а также твердый и мягкий пластик. Кроме того, участники акции собрали пластиковые игрушки, одежды для благотворительного фонда «Первый шаг» и один велосипед для проекта «Велодобро».

Принять участие в акции и избавиться от ненужных предметов татарстанцы могут 28 февраля.