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Минниханов поручил провакцинировать не менее 1,5 млн татарстанцев

Организации и предприятия должни системно подойти к процедуре вакцинации.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил провакцинировать не менее 1,5 млн жителей Татарстана. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания в минэкономики РТ.

«Сегодня мы провакцинировали уже около 40–50 тыс. человек. Наша задача — провакцинировать не менее 1,5 млн», — сказал Минниханов.

Он уточнил, что работа по вакцинации не менее серьезная, чем работа по борьбе с вирусом, поэтому организациям и предприятиям следует системно подойти к данной процедуре. 

КВ
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