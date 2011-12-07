Минниханов поручил провакцинировать не менее 1,5 млн татарстанцев

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Президент РТ Рустам Минниханов поручил провакцинировать не менее 1,5 млн жителей Татарстана. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания в минэкономики РТ.
«Сегодня мы провакцинировали уже около 40–50 тыс. человек. Наша задача — провакцинировать не менее 1,5 млн», — сказал Минниханов.
Он уточнил, что работа по вакцинации не менее серьезная, чем работа по борьбе с вирусом, поэтому организациям и предприятиям следует системно подойти к данной процедуре.