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Минниханов: «Проблем у тех, кто вакцинировался, нет»

Специалисты считают российскую вакцину самой эффективной.

Российская вакцина «Спутник V» на сегодняшний день — самая эффективная ти успешная из всех, подтверждают ученые. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов в ходе Горсовета Набережных Челнов.

«Специалисты подтверждают, что наша вакцина — самая успешная, самая эффективная. Я могу официально заверить, что каких-либо отклонений, проблем у тех, кто вакцинировался, нет», — заверил глава республики.

Ранее Минниханов поставил задачу провакцинировать как минимум 1,5 млн жителей РТ. На сегодняшний день «Спутником V» привились более 48,2 тыс. татарстанцев. 

КВ
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