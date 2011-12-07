Минниханов: «Проблем у тех, кто вакцинировался, нет»

Российская вакцина «Спутник V» на сегодняшний день — самая эффективная ти успешная из всех, подтверждают ученые. Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов в ходе Горсовета Набережных Челнов.

«Специалисты подтверждают, что наша вакцина — самая успешная, самая эффективная. Я могу официально заверить, что каких-либо отклонений, проблем у тех, кто вакцинировался, нет», — заверил глава республики.

Ранее Минниханов поставил задачу провакцинировать как минимум 1,5 млн жителей РТ. На сегодняшний день «Спутником V» привились более 48,2 тыс. татарстанцев.