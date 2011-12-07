Минобороны РФ судится с ПАО «Туполев

В Арбитражный суд Москвы против ПАО «Туполев» подан иск в размере 5,5 млрд рублей. Истцом выступает Минобороны РФ, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, претензии ведомства к конструкторскому бюро могли появиться в связи со срывом сроков разработки модернизированного Ту-160М.

Ранее производство данных ракетоносцев было запущено на Казанском авиационном заводе им. Горбунова. Испытания первого отправили еще в ноябре 2019 года, тесты прошли там же.

Возможности машины в ходе визита в Казань высоко оценил Президент РФ Владимир Путин. Министерство обороны РФ получит первый новый ракетоносец уже в конце 2021 года.