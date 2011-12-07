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В Казани планируют начать производство биоразлагаемой одноразовой посуды

Производить их будут из пшеничной муки, получаемой с мукомольных предприятий.

В Казани планируют начать производство биоразлагаемой посуды. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Как сообщает ведомство, использовав посуду по назначению, после при желании ее можно съесть. Производить трубочки, тарелки, вилки, ложки, стаканы и даже пакеты будут из пшеничной муки, получаемой с мукомольных предприятий, или же из органических материалов, что подразумевает собой солому, отходы картофеля, овощей и другого сельхозсырья.

«Образцы такой продукции получены на домашней установке казанского изобретателя», — отметили в министерстве.

По словам кандидата технических наук Ивана Захарова, возможность представить свои разработки в Дубае компания получила в качестве одного из 150 стартапов со всего мира. Средства на аренду помещения, закупку и монтаж оборудования получили из ОАЭ. Он рассказал, что чтобы наладить производство биоразлагаемых стаканчиков, нужны инвестиции в размере 1 млн долларов.

В год в республике производится около 200 тыс. тонн пшеничной и ржаной муки. Этого, по данным министерства, более чем достаточно для бесперебойной работы производства. 

КВ
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