В Казани возобновили автобусные рейсы в Богатые Сабы

В Казани возобновлены автобусные рейсы в Богатые Сабы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Автобусы отправляются с автовокзала «Восточный» каждый день. Отправление в 9:40 и 15:40. Из Б. Сабов в Казань можно уехать в 7:00 и 13:00. Стоимость билета составляет 200 рублей.