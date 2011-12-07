В Казани наказали блогера, который танцевал в памперсах на Кремлевской дамбе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по столице РТ.

Об административных правонарушениях стало известно после появления видео в социальных сетях. Тогда для съемки контета 23-летний парень перегородил дорогу своим «Мазерати» на Кремлевской дамбе. В кадре он фигурирует лишь в кроссовках и подгузнике с гримом на лице.

Устанавливать личность молодого человека долго не пришлось. Им казался местный блогер Азиз Шарапов. Позже стражи порядка установили, что на авто отсутствует полис ОСАГО и ряд других нарушений. Свою вину он полностью признал, в отношении него составлены административные протоколы. В результате ролик для социальных сетей молодому человеку «обошелся» на 12 800 рублей.