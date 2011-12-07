Власти Казани отдадут стену в Горкинско-Ометьевском лесу граффитистам

Граффитист Азат Алеев, более известный под псевдонимом SlyDog, рассказал Ильсуру Метшину о нехватке свободных творческих граффити-площадок. Встреча мэра Казани с творческой молодежью прошла в Национальной библиотеке РТ в Международный день культуры.

«Во многих крупных западных городах есть так называемые „стены славы“ — это публичные, легальные места, где любой желающих без согласования может прийти и начать рисовать. Казань — город прогрессивный и туристический, и ко мне часто обращаются не только местные художники, но и зарубежные с вопросом о том, где можно рисовать», — отметил граффитист.

Художник предложил провести граффити-фестиваль и привлечь к работе над ним лучших художников из Казани и Татарстана, а также открыть в честь этого события первый аналог зарубежных «стен славы» в Горкинско-Ометьеском лесу.

Алеев отметил, что появление подобных «локаций» должно повысить общий культурный уровень граффити в Казани и дать возможность юным художникам реализовать свой творческий потенциал.

В ответ Метшин заявил, что Казань уже давно сотрудничает с известными граффити-художниками и во многом благодаря граффити Казань стала одним из самых упоминаемых городов во время чемпионата мира по футболу.

«Точно, однозначно поддержим ваше предложение. Начнем с Горкинско-Ометьевского парка, а потом пригласите и покажете. Мест у нас много», — добавил мэр Казани.