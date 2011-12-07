«Горячая линия» по летнему детскому отдыху и качеству товаров для детей начнет работу с 20 мая

Так, получить бесплатную консультацию можно по вопросам качества и безопасности товаров для детей, действующим гигиеническим требованиям к ним, а также детскому отдыху в летний период.

Консультацию предлагается получить по трем номерам:

— 8-8005554943 (круглосуточно) — Единый Консультационный центр Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

— (843) 221-90-16 (ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00) — «горячая линия» Консультационного центра для потребителей;

— (843) 273-15-83 (понедельник–четверг с 10.00 по 17.00; пятница: с 10.00 по 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45) — Управление Роспотребнадзора по РТ.

«Горячая линия» будет работать до 3 июня 2020 года.