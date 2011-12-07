18 мая в АО «Татмедиа» состоится автограф-сессия Венеры Якуповой по случаю выпуска новой книги «24 РЕЦЕПТА УСПЕХА»

Во вторник, 18 мая, в «Литературном кафе» (ул.Декабристов, 2, ТАТМЕДИА, 1 этаж) в 14.00 состоится автограф-сессия Венеры Якуповой по случаю выпуска новой книги в Татарском книжном издательстве «24 РЕЦЕПТА УСПЕХА».

В этой книге читатель найдет ответы на вопросы: как стать счастливым? Как добиться успеха? Как сделать карьеру? На эти и другие вопросы ответили известные и успешные личности в числе которых Первый Президент РТ Минтимер Шаймиев, психолог, автор бестселлеров Михаил Литвак, один из лучших экспертов в области общения Аллан Пиз, известный политик Ирина Хакамада, легенда татарстанского телевидения Лия Загидуллина, астролог Марианна Полонски и др.

Якупова Венера Абдулловна — главный редактор республиканской газеты «Казанские ведомости», Член Союза журналистов РТ, Союза писателей Татарстана, Союза российских писателей, а также Член экспертного Совета по региональным печатным СМИ при Минцифре России. Автор книг: «100 историй о суверенитете», «Крымские татары, или Привет от Сталина!», «Добро и зло российской журналистики». Автор-составитель книг «Музей детства в Казани», «Путеводитель до Берлина».

Вход свободный.