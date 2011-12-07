Аномальная жара до 35 градусов в Татарстане сохранится

Жара до 35 градусов в Татарстане продлится как минимум до вторника, 18 мая. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Для этого времени это рекордно жарка температура. В республике дважды побит температурный рекорда — 14 и 15 мая побиты температурные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

Ближайшие два дня температура сохранится. Нас ждёт переменная облачность, умеренный ветер, ночные температуры воздуха составят +12..+17 градусов , а максимальная температура воздуха днём составит +30..+35 градусов.

В Казани максимальная температура днём составит до 32 градусов тепла.