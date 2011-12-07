Последний звонок для выпускников 175-й гимназии в Казани пройдет в 174-й школе

Замначальника управления образования Казани Альберт Ахметов сообщил, что последний звонок для выпускников 175-й гимназии пройдет в 174-й школе.

Будут ли делать отдельно два выпускных торжества для выпускников гимназии и школы, пока не известно.

Напомним, что к учебе старшеклассники вернутся с 17 мая. Обучение в очном формате продолжат в школе №174 три девятых класса и один одиннадцатый класс. До завершения учебного года они будут учиться в отдельном блоке школы со своими учителями.

Остальных учащихся гимназии №175 до конца учебного года переведут на дистанционное обучение.