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Роспотребнадзор РТ: «Запретов на проведение школьных выпускных мы не видим»

Торжества в этом году в Татарстане будут проводиться с учетом ограничений в очном формате.

В Роспотребнадзора РТ рассказали, как в этом году будут проводиться школьные выпускные.

Замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила: «На сегодня ограничений и запретов в части проведения торжественных мероприятий для выпускников по вручению дипломов, которые обычно проходят в школе, мы не видим. Считаем, что их проведение возможно».

При этом она пояснила, что при их проведении в актовом зале учреждений заполняемость присутствующих не должна превышать 70%. Родители выпускников на момент торжества должны находится в масках.

Празднование выпускного вечера в кафе или ресторане также должно соответствовать рекомендациям и мерам профилактики и ограничений, прописанных Роспотребнадзором республики. 

КВ
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