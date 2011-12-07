Роспотребнадзор РТ: «Запретов на проведение школьных выпускных мы не видим»

В Роспотребнадзора РТ рассказали, как в этом году будут проводиться школьные выпускные.

Замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила: «На сегодня ограничений и запретов в части проведения торжественных мероприятий для выпускников по вручению дипломов, которые обычно проходят в школе, мы не видим. Считаем, что их проведение возможно».

При этом она пояснила, что при их проведении в актовом зале учреждений заполняемость присутствующих не должна превышать 70%. Родители выпускников на момент торжества должны находится в масках.

Празднование выпускного вечера в кафе или ресторане также должно соответствовать рекомендациям и мерам профилактики и ограничений, прописанных Роспотребнадзором республики.