В Казани перекроют для движения несколько улиц: публикуем список

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Комитете внешнего благоустройства сообщил об ограничении движения по улице Меховщиков — от улицы Девятаева до улице Кызыл Татарстан. Проехать по этому участку нельзя будет уже с завтрашнего дня — 17 мая и до 30 октября.
Улицу ждут капитальные дорожные работы: от ремонта до строительства проезжей части и тротуаров.
Распоряжение о перекрытии участка этой улицы также подписано в исполкоме города. Из-за ремонта тепловых сетей будет перекрыта часть улицы Академика Лаврентьева возле дома № 12 по улице Адоратского и в районе пересечения с улицей Адоратского. Продлится перекрытие до 21 июня.
Движение транспорта перекрыто на участке дороги по улице Академика Королёва по распоряжению исполкома города. Участок улицы Академика Королёва от улицы Хасана Туфана до дома № 47, где расположен КЦ «Московский», будет перекрыт из-за капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей.
Из-за ремонта дороги временно ограничат движение транспорта по улице Чуйкова. До 30 сентября включительно будет закрыт участок Чуйкова от улицы Мусина до улицы Короленко.
Не только для автомобилей, но для и пешеходов закрыт участок улицы Портовая возле зданий № 19 и № 17а/2. Перекрытие связано с перекладкой тепловых сетей, отмечают в мэрии Казани.
Движение транспорта по автомобильной дороге по улице Белинского на участке напротив дома № 5 будет перекрыто, сообщили в исполкоме. Тут буду реконструировать магистральный тепловод.
Движение транспорта и пешеходов по улице Ахтямова будет ограничено из-за работ по выносу подземного газопровода. Будет закрыт участок в районе здания №18а.
Дорожный ремонт начался в центре Казани. Здесь ограничено движение транспорта по автомобильным дорогам улиц Большая Красная и Дзержинского.
По 15 июля движение ограничено по улице Большая Красная на участке от улицы Толстого до улицы Батурина.
По 6 июня для движения закрыта улица Дзержинского — от улицы Чернышевского до Пушкина.
С 17 мая по 15 июля движение ограничат по улице Карла Маркса, на участке от улицы Пушкина до улицы Максима Горького.