В Казани перекроют для движения несколько улиц: публикуем список

Улица Меховщиков: с 17 мая до 30 октября

Комитете внешнего благоустройства сообщил об ограничении движения по улице Меховщиков — от улицы Девятаева до улице Кызыл Татарстан. Проехать по этому участку нельзя будет уже с завтрашнего дня — 17 мая и до 30 октября.

Улицу ждут капитальные дорожные работы: от ремонта до строительства проезжей части и тротуаров.

Улица Академика Лаврентьева: с 17 мая до 21 июня

Распоряжение о перекрытии участка этой улицы также подписано в исполкоме города. Из-за ремонта тепловых сетей будет перекрыта часть улицы Академика Лаврентьева возле дома № 12 по улице Адоратского и в районе пересечения с улицей Адоратского. Продлится перекрытие до 21 июня.

Улица Академика Королёва: с 15 мая до 30 июня

Движение транспорта перекрыто на участке дороги по улице Академика Королёва по распоряжению исполкома города. Участок улицы Академика Королёва от улицы Хасана Туфана до дома № 47, где расположен КЦ «Московский», будет перекрыт из-за капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей.

Улица Чуйкова: с 17 мая до 30 сентября

Из-за ремонта дороги временно ограничат движение транспорта по улице Чуйкова. До 30 сентября включительно будет закрыт участок Чуйкова от улицы Мусина до улицы Короленко.

Улица Портовая: с 15 мая до 2 июня

Не только для автомобилей, но для и пешеходов закрыт участок улицы Портовая возле зданий № 19 и № 17а/2. Перекрытие связано с перекладкой тепловых сетей, отмечают в мэрии Казани.

Улица Белинского: с 18 мая до 20 июля

Движение транспорта по автомобильной дороге по улице Белинского на участке напротив дома № 5 будет перекрыто, сообщили в исполкоме. Тут буду реконструировать магистральный тепловод.

Улица Ахтямова: с 20 мая по 22 мая

Движение транспорта и пешеходов по улице Ахтямова будет ограничено из-за работ по выносу подземного газопровода. Будет закрыт участок в районе здания №18а.

Центр города: до 15 июля на некоторых улицах

Дорожный ремонт начался в центре Казани. Здесь ограничено движение транспорта по автомобильным дорогам улиц Большая Красная и Дзержинского.

По 15 июля движение ограничено по улице Большая Красная на участке от улицы Толстого до улицы Батурина.

По 6 июня для движения закрыта улица Дзержинского — от улицы Чернышевского до Пушкина.

С 17 мая по 15 июля движение ограничат по улице Карла Маркса, на участке от улицы Пушкина до улицы Максима Горького.