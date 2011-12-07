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В Минобрнауки РТ готовят список учителей, проявивших героизм во время стрельбы в школе Казани

Список будет размещен на сайте и на официальных страницах в социальных сетях.

В столице Татарстана готовят список сотрудников гимназии № 175, проявивших героизм во время стрельбы, произошедшей в стенах учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Как сообщили в ведомстве, список будет размещён на сайте и на официальных страницах в социальных сетях. «Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть», — пояснили корреспонденту ТАСС.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в четверг Президент РФ Владимир Путин провел совещание, на котором предложил наградить государственными наградами сотрудников гимназии № 175, спасавших детей во время страшной вооружённой атаки.

 

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